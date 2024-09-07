Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince ocak ayında hayata geçirilen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi"nde eğitimler devam ediyor.

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, proje değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl üç projeyi aynı anda hayata geçirdiklerini söyledi.

        Proje kapsamında bireysel gelişim ve kültürel farkındalık kursları düzenlendiğini belirten Boyraz, "Deprem hazırlık kursu oldu, bizim için bu çok önemliydi. Depremi algılama gibi bir şansları olmadığı için bu kurs daha kıymetliydi." dedi.

        Engelliler Haftası'nda da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Boyraz, "Atlı terapi merkezine gittik. Horma Kanyonu gezisi, kişisel gelişim kursları düzenledik. Yine çocuklarımıza pasta kursları verdik. Özellikle tatlı yapımında çok iyiydi çocuklar. Hamura dokunamayan otizmli bireylerimiz, bu vesileyle hocalarımın büyük sabrıyla eldivensiz hamur yoğurmayı öğrendi. Bu, bizim için çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

        Boyraz, projenin sürdüğünü kaydetti.

        Toplantıya AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ile özel bireyler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da kaçak avcıların suya bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda ağ ele...
        Kastamonu'da kaçak avcıların suya bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda ağ ele...
        Kastamonu Valiliğinden sağanak uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden sağanak uyarısı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Yerlikaya: Yüz tanımalı yaka kamerası olmadan çalışan arkadaşımız kal...
        Bakan Yerlikaya: Yüz tanımalı yaka kamerası olmadan çalışan arkadaşımız kal...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da konuştu: