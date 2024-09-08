Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tahsin Keskinışık'ın kullandığı traktör, Karaağaç köyü mevkisinde devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Keskinışık'ın öldüğünü belirledi.
Keskinışık'ın cenazesi, Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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