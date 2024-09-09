Kastamonu'nun ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kastamonu'nun Hanönü ve Küre ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
Kastamonu'nun Hanönü ve Küre ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi.
Demirkıran, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Küre ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
Törenin ardından Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Küre Belediye Başkanı Salih Turan ve Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.
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