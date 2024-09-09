Kastamonu'nun ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Törenin ardından Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Küre Belediye Başkanı Salih Turan ve Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi.

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