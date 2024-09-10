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        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira ceza verildi

        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:55
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        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira ceza verildi
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        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontroller sırasında, 3 kişinin yasa dışı yaban hayvanı avladığı tespit edildi.﻿

        Avlanma süresi dışında ses, manyetik dalga ve ışık yayarak avlanma belgesi olmadan avlanan kişilerin yanındaki 2 av tüfeği ve 6 ses cihazına el konuldu.

        Yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 27 bin 134 lira idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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