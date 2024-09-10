Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da öğrenciler hem spor yaptı hem de eğitimlerinde başarılı oldu

        Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında masa tenisi öğrenen öğrenciler, sınavlarda da başarı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da öğrenciler hem spor yaptı hem de eğitimlerinde başarılı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında masa tenisi öğrenen öğrenciler, sınavlarda da başarı elde etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kronospan Orman Ürünleri AŞ'nin desteğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere masa tenisinda eğitim verildi.

        Eğitim alan sporculardan Engincan Aşıkoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tuana Hasdemir ve Yavuz Selim Avan, İstanbul Kabataş Erkek Lisesini, Mustafa Türkalp Saçı, Kerem Aaydemir ve Eymen Berke Tıraş Kastamonu Fen Lisesini, Elif Yaren Tunçer de Gaziantep Fen Lisesini kazandı.

        Başarılı öğrenciler, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi canıgönülden tebrik ediyor, yeni eğitim döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Muaythai Genç Milli Takımı, Tayland'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlık...
        Muaythai Genç Milli Takımı, Tayland'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlık...
        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira ceza verildi
        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira ceza verildi
        Kastamonu'nun ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Kastamonu'nun ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" değerlendirme toplantısı...
        Kastamonu'da "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" değerlendirme toplantısı...
        Kastamonu'da kaçak avcıların suya bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda ağ ele...
        Kastamonu'da kaçak avcıların suya bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda ağ ele...