Kastamonu'da öğrenciler hem spor yaptı hem de eğitimlerinde başarılı oldu Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında masa tenisi öğrenen öğrenciler, sınavlarda da başarı elde etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:10 facebook

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