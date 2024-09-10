Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Tosya ilçesinde K.S'ye ait arazide yapılan aramada 120 gram esrar ile kenevir ele geçirildi.
Araç ilçesinde ise ormanlık alanda kenevir yetiştiren V.Ç. ve A.A. yakalandı.
Jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.
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