Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da dün kuşburnu toplarken kaybolan kişi bulundu

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuşburnu toplarken kaybolan kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da dün kuşburnu toplarken kaybolan kişi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuşburnu toplarken kaybolan kişi bulundu.

        Ortasökü köyünde yaşayan Niyazi Işık (79), dün Sarıçiçek yaylasında kuşburnu toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine köy muhtarı Mehmet Topçu, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri sevk edildi.

        Işık, ekiplerce yapılan aramalar sonucu, sabah saatlerinde yayla yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

        İlk muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Işık, Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı 49 yaşında üniversiteli oldu
        Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı 49 yaşında üniversiteli oldu
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da öğrenciler hem spor yaptı hem de eğitimlerinde başarılı oldu
        Kastamonu'da öğrenciler hem spor yaptı hem de eğitimlerinde başarılı oldu
        Muaythai Genç Milli Takımı, Tayland'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlık...
        Muaythai Genç Milli Takımı, Tayland'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlık...
        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira ceza verildi
        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 27 bin 134 lira ceza verildi
        Kastamonu'nun ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Kastamonu'nun ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı başladı