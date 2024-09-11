Genç Milli Wushu Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp devam ediyor.

Milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı takımın antrenörü Eren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır kampta olduklarını belirtti.

Antrenmanların verimli geçtiğini anlatan Koç, "Sporcularımız bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda kategorilerinde birinci oldu. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Çocuklar elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de antrenörler olarak en üst seviyede performanslarını artırdık. İnşallah hepsinden dünya şampiyonluğu bekliyoruz." dedi.