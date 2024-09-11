Kastamonu'da "Suda Arama Kurtarma ve Bot Eğitimi" düzenlendi

Kastamonu'da, AFAD, UMKE ve jandarma tarafından boğulma vakalarına karşı, "Suda Arama Kurtarma ve Bot Eğitimi" gerçekleştirildi.

AFAD Kastamonu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde son yıllarda iklim değişikliği yaşandığı belirtildi.

İklimsel değişiklikler nedeniyle Karadeniz Bölgesi ve Kastamonu'da sel, su baskını ve taşkın gibi olaylarda artış görüldüğü aktarılan açıklamada, ayrıca 120 kilometre sahil şeridi ile baraj, göl, gölet, akarsu gibi iç sularda boğulma vakalarıyla sıklıkla karşılaşıldığına işaret edildi.