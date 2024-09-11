Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı

Törene Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Lütfü Samed Yolbulan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Cumhuriyet Savcıları Ömer Kalaycı ve Ali Faruk Avcı ile vatandaşlar katıldı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törende konuşan Demirci, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tosya İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.