⁠Kastamonu'da reklam ajansında çıkan yangın söndürüldü

–Kastamonu'da bir işyerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde bulunan bir reklam ajansında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.