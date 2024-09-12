Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan bebeğin annesinin yargılanması sürüyor

Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık C.Ç. (18) duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

C.Ç, savunmasında, önceki savunmasını tekrar ederek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı da bebekte herhangi bir organ hasarı olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasını talep ederek, şüphelinin tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, bebekle ilgili sağlık raporu alınması yönünde talepte bulunulması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde erkek bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Ankara'ya sevk edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı.