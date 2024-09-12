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        Halk oyunları ekiplerinin farklı ülkelerdeki gösterileri kültürel etkileşime katkı sunuyor

        Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) Türkiye Başkanı Muammer Arslan, gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluş olduklarını belirterek, "Profesyonel değildir, tamamen amatördür. Amacımız, kültürel değişime yardımcı olmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:36
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        Halk oyunları ekiplerinin farklı ülkelerdeki gösterileri kültürel etkileşime katkı sunuyor
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        Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) Türkiye Başkanı Muammer Arslan, gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluş olduklarını belirterek, "Profesyonel değildir, tamamen amatördür. Amacımız, kültürel değişime yardımcı olmaktır." dedi.

        Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için CIOFF aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

        Ekiple ilçeye gelen Muammer Arslan, AA muhabirine, CIOFF'un dünyanın en büyük kültür kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

        CIOFF'un UNESCO'nun yol arkadaşı olduğuna işaret eden Arslan, "Dünyada 125'e yakın üye ülkesi, 350'ye yakın da uluslararası festivali vardır. Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, bu 350'nin içindeki bir festival. Bu sene 36'ncısını yapacaktık fakat tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edildi. Biletlerini alan grupları misafir ediyoruz, o nedenle Kore grubunu ilçemizde misafir ettik." diye konuştu.

        Gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluş olduklarını dile getiren Arslan, "CIOFF gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluştur. Profesyonel değildir, tamamen amatördür. Amacımız, kültürel değişime yardımcı olmaktır." diye konuştu.

        Festivallere yurt dışından yabancı halk oyunları gruplarını getirdiklerini, Türkiye'den de yurt dışındaki festivallere Türk grupların gönderilmesine yardımcı olduklarını anlatan Arslan, bu sayede kültürel değişime büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

        Arslan, dünyanın en çok festival yapılan ülkelerinden birinin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin 81 ilinin 81'inde de uluslararası festival yapılmaktadır. 23 Nisan'da çocuk festivalleri vardır. Biz, Türkiye'de 12 festivali organize ediyoruz. Bunların bir kısmı çocuk, bir kısmı da büyüklerin geldiği festivaldir. Her yıl 1200-1500 arası folklorcu Türkiye'deki festivallere katılmak için geliyor. Türkiye'den de pandemiden önce her yıl yaklaşık 15 grubu festivallere gönderiyorduk. Bu sene şu ana kadar 5 grubu uluslararası festivallere ülkemizi temsilen gönderdik. Vize problemleri nedeniyle gruplarımızı göndermede zorluk yaşıyoruz."

        Özellikle çocuk festivallerinde kültürel kaynaşmanın daha fazla gerçekleştiğinin altını çizen Arslan, "23 Nisan, büyük kaynaşma sağlıyor. 9-12 yaş arasındaki çocukları Türkiye'de aynı yaştaki çocukları bulunan ailelerin yanında misafir ediyoruz. O çocuk 1 hafta aile ile Türk kültürünü yaşıyor, öğreniyor. Onları da kendi ülkesine davet ediyor. Böylece kültürel değişim yaşanıyor." dedi.

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