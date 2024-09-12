Halk oyunları ekiplerinin farklı ülkelerdeki gösterileri kültürel etkileşime katkı sunuyor

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) Türkiye Başkanı Muammer Arslan, gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluş olduklarını belirterek, "Profesyonel değildir, tamamen amatördür. Amacımız, kültürel değişime yardımcı olmaktır." dedi.

Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için CIOFF aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Ekiple ilçeye gelen Muammer Arslan, AA muhabirine, CIOFF'un dünyanın en büyük kültür kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

CIOFF'un UNESCO'nun yol arkadaşı olduğuna işaret eden Arslan, "Dünyada 125'e yakın üye ülkesi, 350'ye yakın da uluslararası festivali vardır. Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, bu 350'nin içindeki bir festival. Bu sene 36'ncısını yapacaktık fakat tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edildi. Biletlerini alan grupları misafir ediyoruz, o nedenle Kore grubunu ilçemizde misafir ettik." diye konuştu.

Gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluş olduklarını dile getiren Arslan, "CIOFF gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluştur. Profesyonel değildir, tamamen amatördür. Amacımız, kültürel değişime yardımcı olmaktır." diye konuştu.