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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:34
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda tespit edilen 2 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada, kokain ve skunk ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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