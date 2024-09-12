Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespit edilen 2 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada, kokain ve skunk ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
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