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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kastamonu'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bundan sonraki süreçte de o darbecilerin, cuntacıların yapmış olduğu anayasadan da kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasa yapma noktasında millete borcumuz bulunuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:11
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kastamonu'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bundan sonraki süreçte de o darbecilerin, cuntacıların yapmış olduğu anayasadan da kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasa yapma noktasında millete borcumuz bulunuyor." dedi.

        Uygur, Grand Moni Salonu'nda düzenlenen "Kastamonu İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları'nda" yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" kapsamında kente geldiklerini söyledi.

        AK Parti'yi milletin kurduğunu dile getiren Uygur, "AK Parti milletin taleplerine göre yolunu çizen bir parti. Dava anlayışımızda, istişare kültürüne son derece önem veren, istişareyi hiç eksik etmeyen partimiz, hem sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hem milletimizin her bir ferdi ile her daim birlikte olmaya, hemhal olmaya gayret eden, bunu düstur eden bir siyasi harekettir." diye konuştu.

        Yeni bir anayasanın şart olduğunu vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

        "Hak ve özgürlükler anlamında bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinden bu zamana kadar vesayetle mücadele ederek hep ifade ettiğimiz gibi gittiğimiz yol dikensiz değil. Vesayetle mücadele ederek, partimize açılan kapatma davasıyla, 367 darbesiyle, e-muhtıralarla, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle en sonunda vatanımıza, milletimize ve istiklalimize kast eden 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü akamete uğratarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'ben milletin iradesi üzerinde bir irade tanımadım bu zamana kadar' demesiyle milletimizin hem kendi iradesine hem seçilmiş hükümetine vatanına, bayrağına ve toprağına, istikbaline ve istiklaline sahip çıkmasıyla o vesayet günlerine son verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de o darbecilerin, cuntacıların yapmış olduğu anayasadan da kurtularak yeni, sivil ve katılımcı bir anayasa yapma noktasında millete borcumuz bulunuyor. O anayasayı da en geniş mutabakatla inşallah gerçekleştirmek bize nasip olacak."

        AK Parti iktidarları döneminde hak ve özgürlükler noktasından eğitime, sağlıktan savunma sanayisine kadar her alanda önemli yol katedildiğini anlatan Uygur, zor zamanlarda da bütün imkanlarıyla milletin yanında olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

        Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

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