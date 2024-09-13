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        AK Parti Milletvekili Gökçek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:10 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:10
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        AK Parti Milletvekili Gökçek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        İlk olarak AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Gökçek daha sonra Perşembe pazarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Bozkurt Belediyesini ziyaret eden Gökçek, Belediye Başkanı Muammer Yanık ile bir süre görüştü.

        AK Parti tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmaları kapsamında illere gittiklerini ifade eden Gökçek, "Daha önce Çorum'daydım şuan Kastamonu'dayım ve Bozkurt'a geldik. Sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları inceledik. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduk." diye konuştu.

        Osman Gökçek’e ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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