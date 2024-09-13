AK Parti Milletvekili Gökçek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Gökçek daha sonra Perşembe pazarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Bozkurt Belediyesini ziyaret eden Gökçek, Belediye Başkanı Muammer Yanık ile bir süre görüştü.

AK Parti tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmaları kapsamında illere gittiklerini ifade eden Gökçek, "Daha önce Çorum'daydım şuan Kastamonu'dayım ve Bozkurt'a geldik. Sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları inceledik. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduk." diye konuştu.