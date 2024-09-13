Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı bina ile 600 balya saman yandı

Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

İlçenin Çatak mevkisinde Şenol Malkoç'a ait besi çiftliğinde bulunan alt katı ahır üst katı samanlık olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

–Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

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