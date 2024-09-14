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        Avrupa ve dünya şampiyonu "Atom Karınca" Hamza'nın yeni hedefi 2028 Olimpiyatları

        ÖZGÜR ALANTOR - Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:38
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        Avrupa ve dünya şampiyonu "Atom Karınca" Hamza'nın yeni hedefi 2028 Olimpiyatları
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        ÖZGÜR ALANTOR - Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi.

        Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşında çalışmalarını sürdüren Leon Spor Kulübü sporcusu Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde 7 yıldır sporla uğraşıyor. Hamza'nın 4 farklı branşta ulusal ve uluslararası başarıları bulunuyor.

        Ağustos ayında Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılan milli sporcu, 51 kiloda altın madalya kazandı.

        Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, gençler kategorisini dünya şampiyonluğuyla tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Çok heyecanlı bir şampiyona geçirdiğini anlatan Hamza, "Çok güçlü rakiplerim vardı. Finalde karşılaştığım İtalyan rakibim benden çok daha uzundu ama galip gelmeyi bildim. Final maçında elim kaldırıldı ama ben İstiklal Marşı'mız okunana, kupayı elime alana kadar şampiyon olduğumu hissedememiştim. Marşımız okunurken elimi göğsüme koydum ve kalp atışlarımı hissettim." dedi.

        Yaklaşık 7 yıldır sporla iç içe olduğunu ifade eden Hamza, "Bu yol çok meşakkatli, çok yorucu. Acılar, zorluklar çektik ama başardık, dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

        - "Şu anki hedefim Los Angeles 2028 Olimpiyatları"

        Farklı branşlarda mücadele ettiği için kendisine "Atom karınca" diye seslendiklerini aktaran Hamza, şunları kaydetti:

        "Kick boksta dünya ve Avrupa şampiyonluklarım var. Muaythaide dünya şampiyonluğum var. Uluslararası şampiyonalarda gençler kategorisinde 3 kez İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bu, çok güzel bir duygu. Şu anki hedefim Los Angeles 2028 Olimpiyatları. Gençler kategorisinde son uluslararası şampiyonamda dünya şampiyonu oldum. 2025'te büyükler kategorisinde yarışacağım. Büyüklerde de aynı şekilde devam etmek istiyorum. İnşallah boksta da güzel dereceler yapıp, dünya ve Avrupa şampiyonlukları alıp olimpiyat madalyasını ülkemize getirmek istiyorum."

        Babasının kendisini korumayı öğrenmesi için antrenörü Eldar Elizade'nin yanına getirdiğini anlatan genç sporcu, "Eldar hocamla tanışana kadar dünya şampiyonluğu hiç aklımda yoktu. 11 yaşımda onunla tanıştıktan sonra buna karar verdim. Üzerimde çok emeği var. Başarımda ailemin de üzerimde emeği çok büyük. Babam olmasaydı buralara gelemezdim. Annem, diyetimde, kilo vermemde yaptığı yemeklerle bu süreçte beni hep destekledi. Antrenmanlarda partnerlerim, takım arkadaşlarım, hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Leon Spor Kulübü Antrenörü Eldar Elizade ise 12 yıldır Kastamonulu sporculara hizmet verdiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

        "Bunlardan biri de Hamza Eren. Hamza, 30 Ağustos'ta dünya şampiyonu olarak bize ikinci bayramı yaşattı. Hamza çok yetenekli ve disiplinli bir sporcu. Hamza'nın başarıları gerçekten övülmeye değer. Kendisi başarılarına bir yenisini ekleyerek üniversiteyi de kazandı. Bundan sonra yeni şampiyonluklar için çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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