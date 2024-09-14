Avrupa ve dünya şampiyonu "Atom Karınca" Hamza'nın yeni hedefi 2028 Olimpiyatları

ÖZGÜR ALANTOR - Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonu olan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan Hamza Eren Göksu, hedefini Los Angeles 2028 Olimpiyatları olarak belirledi.

Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşında çalışmalarını sürdüren Leon Spor Kulübü sporcusu Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde 7 yıldır sporla uğraşıyor. Hamza'nın 4 farklı branşta ulusal ve uluslararası başarıları bulunuyor.

Ağustos ayında Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılan milli sporcu, 51 kiloda altın madalya kazandı.

Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, gençler kategorisini dünya şampiyonluğuyla tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Çok heyecanlı bir şampiyona geçirdiğini anlatan Hamza, "Çok güçlü rakiplerim vardı. Finalde karşılaştığım İtalyan rakibim benden çok daha uzundu ama galip gelmeyi bildim. Final maçında elim kaldırıldı ama ben İstiklal Marşı'mız okunana, kupayı elime alana kadar şampiyon olduğumu hissedememiştim. Marşımız okunurken elimi göğsüme koydum ve kalp atışlarımı hissettim." dedi.

Yaklaşık 7 yıldır sporla iç içe olduğunu ifade eden Hamza, "Bu yol çok meşakkatli, çok yorucu. Acılar, zorluklar çektik ama başardık, dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.