Kastamonu'da off-road araçları performans gösterisi yaptı
Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.
Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.
Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde yapılıyor.
Festival kapsamında bugün off-road araçlarının yaptığı gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Ayrıca, halat ve çuval yarışları yapıldı.
KASDOFF Kulübü Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine, festivalin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.
İlgiden çok memnun olduklarını ifade eden Topaç, "Off-road araçlarımızın gösterisi çok beğenildi. Tabii asıl gösterimiz yarın olacak ama bugünden de çok ilgi gördü. Oyunlarımıza olan ilgiden çok memnun kaldık. Konserlerimiz ilgiyle izleniyor." dedi.
Yarın sona erecek festivale tüm Kastamonuluları davet eden Topaç, "Festival alanımızdaki tüm etkinlikler ücretsizdir. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğe bekliyoruz." diye konuştu.
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