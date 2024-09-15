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        Uzmanından "Yeni müfredat öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayacak" değerlendirmesi

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, yeni müfredatla öğrencilerin geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde günü daha iyi okumalarının, tarih okuryazarlık becerilerini daha ön plana çıkarmalarının amaçlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:17
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        Uzmanından "Yeni müfredat öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayacak" değerlendirmesi
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        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, yeni müfredatla öğrencilerin geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde günü daha iyi okumalarının, tarih okuryazarlık becerilerini daha ön plana çıkarmalarının amaçlandığını belirtti.

        Kamer, AA muhabirine, 2024-2025 eğitim öğretim yılının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başladığını söyledi.

        Müfredat değişikliğiyle yeni modellerin geldiğine işaret eden Kamer, "Özellikle 'erdem-değer-eylem' modeli ön plana çıkmakta. Bu modele baktığımızda yetenekli öğrenciler, ahlaklı bireyler yetiştirilmesinde önemli bir adım olduğu gözlemleniyor. Bu kapsamda belli derslere eklemeler, bazı derslerde de sadeleştirme yapıldı." dedi.

        Tarih, coğrafya, kültür politikaları gibi konu ve derslere ağırlık verildiğini anlatan Kamer, "Geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde öğrencilerin günü daha iyi okumaları, tarih okuryazarlık becerilerini daha ön plana çıkarmaları amaçlanıyor. Bu doğrultuda tarih öğretiminde hem sosyal hem de dijital tarih modelleri denenmeye başlandı. Coğrafyaya baktığımızda ise hava deniz ve karayla ilgili güvenlik politikalarımız kapsamında 'vatan' kavramının algılanmasıyla ilgili ciddi çalışmaların yapılacağı biliniyor. 'Mavi Vatan', 'Siber Vatan' kavramları müfredata girdi. Bununla ilgili öğrencilerin araştırma yapıp bilgi öğrenmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Öğrencilerin yakın tarihi daha iyi anlayıp günümüz dünyasını daha iyi okuması sağlanacak"

        Yakın dönem tarihinin de müfredata girdiğini dile getiren Kamer, şöyle devam etti:

        "Öğrencinin hem geçmiş hem bugün hem de gelecek üçgenini daha iyi kavraması sağlanacak. 2. Dünya Savaşı'nın neden ve sonuçlarını tarih dersinde öğrenciler kavrayacaklar. Diğer taraftan baktığımızda Filistin meselesi, siyonist hareketler, sömürgeciliğin nasıl değişime uğradığı, IMF gibi uluslararası kuruluşların dünyayı nasıl yönlendirdiğiyle ilgili tarihi bilgiler öğretilecek. Eskiden 2. Dünya Savaşı'na gelindiğinde tarih dersleri bitirilirdi. Yeni müfredatta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne baktığımızda öğrencilerin yakın tarihi daha iyi anlayıp günümüz dünyasını daha iyi okuması sağlanacak."

        Kamer, öğrencilerin değerler kazanmasının önem taşıdığına dikkati çekerek, "Eğitim öğretim yılı, Çanakkale ve Gazze dersleri ile başladı. Çanakkale ve Filistin'in birbiri ile ayrı tutulamayacağı, Türkiye'nin aslında mazlum coğrafyaya nasıl sahip çıktığı öğrencilere aktarılmaya çalışılacak. Hem tarih bilinci oluşturulacak hem de gönül coğrafyası ile bağ kurulmasında birtakım bilgiler ilk dersten itibaren verilmeye çalışılacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni müfredatta ailenin korunmasının da ön plana çıktığını vurgulayan Kamer, "İlerleyen dönemlerde bunların meyvelerini göreceğiz. Müfredat kapsamlı olarak genişletildi ama aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Bilgi aktarımından ziyade bilgiyi keşfetmeyle ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek. TEKNOFEST ile ilgili çalışmalar öğrenciler bazında gerçekleştiriliyor. Bilgi şölenleri hatta 'sosyalfestler'in düzenleneceği biliniyor. Bu kapsamda öğrencilerin hem araştırma ruhunun geliştirilmesi hem de 21. yüzyıl becerilerini kazanması amaçlanacak." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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