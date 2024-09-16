Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Daday ilçesinde C.Ç, Z.Ç. ve H.A.G.B'nin kenevir ekimi yaptıkları ormanlık bölgede, araç ve üstlerinde arama yapıldı. Aramada 1 kilo 545 gram esrar ile 50 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Tosya ilçesinde ise şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün bagajında D.T'ye ait kutu içerisinde 100 gram esrar ile kent merkezinde E.A. ve B.A'nın ikametlerinde yapılan aramada 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden C.Ç. ve Z.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Böğürtlen ve ahududu üretiminde verim alan çiftçi dikim alanını genişletti
        Böğürtlen ve ahududu üretiminde verim alan çiftçi dikim alanını genişletti
        Kastamonu'da Offroad Kamp ve Karavan Festivali sona erdi
        Kastamonu'da Offroad Kamp ve Karavan Festivali sona erdi
        Kastamonu'da sosyal deneyde nefes borusuna yemek kaçan kişiye vatandaşlar m...
        Kastamonu'da sosyal deneyde nefes borusuna yemek kaçan kişiye vatandaşlar m...
        Uzmanından "Yeni müfredat öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayac...
        Uzmanından "Yeni müfredat öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayac...
        Kastamonu'da off-road araçları performans gösterisi yaptı
        Kastamonu'da off-road araçları performans gösterisi yaptı
        Avrupa ve dünya şampiyonu "Atom Karınca" Hamza'nın yeni hedefi 2028 Olimpiy...
        Avrupa ve dünya şampiyonu "Atom Karınca" Hamza'nın yeni hedefi 2028 Olimpiy...