Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, ekiplerce kıyıya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, göletin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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