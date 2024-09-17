Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu
Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.
Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, göletin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, ekiplerce kıyıya çıkartıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Daday Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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