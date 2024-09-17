Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

        Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, göletin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, ekiplerce kıyıya çıkartıldı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Daday Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

        Benzer Haberler

        Kendini korumak için başladığı wushuda dünya şampiyonu olmak istiyor
        Kendini korumak için başladığı wushuda dünya şampiyonu olmak istiyor
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 2'si tutukland...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 2'si tutukland...
        Böğürtlen ve ahududu üretiminde verim alan çiftçi dikim alanını genişletti
        Böğürtlen ve ahududu üretiminde verim alan çiftçi dikim alanını genişletti
        Kastamonu'da Offroad Kamp ve Karavan Festivali sona erdi
        Kastamonu'da Offroad Kamp ve Karavan Festivali sona erdi
        Kastamonu'da sosyal deneyde nefes borusuna yemek kaçan kişiye vatandaşlar m...
        Kastamonu'da sosyal deneyde nefes borusuna yemek kaçan kişiye vatandaşlar m...
        Uzmanından "Yeni müfredat öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayac...
        Uzmanından "Yeni müfredat öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayac...