Kastamonu'da balkonda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Ayrıca evde ve şüphelinin üzerindeki aramada bir miktar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte bu çerçevede düzenlenen operasyonda bir kişinin evinin balkonunda 26 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

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