Şiddetli yağış uyarısı nedeniyle riskli bölgedeki hastalar geceyi hastanede geçirebilecek

"Özellikle kronik hastalığı olan, evde sağlık hizmeti alan, diyaliz hastaları ve son dönem gebeler aranarak, riskli bölgelerdeki hastaların isterlerse gece hastanelerimizde misafir edilebileceği bildirilmiştir. Tedavilerinin aksatmadan sürdürülmesi için yapılacak düzenlemeler ve sağlık kurumlarımızda gerekli önlemlerin alınması konularında bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmuştur."

Toplantıda sel, heyelan, su baskınları, kronik hastalıkları olan vatandaşların tedavileri ile olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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