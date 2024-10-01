Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Daday Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri yangını söndürdü.

Hasanağa köyü Değirmenci Mahallesi'nde Muhammet Cihan'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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