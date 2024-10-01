Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu

Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda oluşan su birikintileri ve kumu temizlemek için çalışma yapıyor.

Sahili geçen dalgalar Cide- Bartın kara yolunun Irmak Mahallesi mevkisinde su birikintilerine yol açtı. Yolun bazı bölümlerinde de kum birikti.

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