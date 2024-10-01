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        Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Cide'de fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:35
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        Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu
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        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Cide'de fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        Sahili geçen dalgalar Cide- Bartın kara yolunun Irmak Mahallesi mevkisinde su birikintilerine yol açtı. Yolun bazı bölümlerinde de kum birikti.

        Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda oluşan su birikintileri ve kumu temizlemek için çalışma yapıyor.

        Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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