Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü.

        Dağın zirvesi ve kara yolunun Ilgaz Dağı geçidinde belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

        Rüzgarın etkisiyle zaman zaman açılan sis, çam ağaçları arasında güzel görüntüler oluşturdu.

        Trafik ekipleri, Ilgaz Dağı geçidini kullanan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
        Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
        Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluştur...
        Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluştur...
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaşlıları unutmadı
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaşlıları unutmadı
        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Şiddetli yağış uyarısı nedeniyle riskli bölgedeki hastalar geceyi hastanede...
        Şiddetli yağış uyarısı nedeniyle riskli bölgedeki hastalar geceyi hastanede...