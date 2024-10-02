Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

        Hanönü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından halk pazarında esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Polisler, vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtarak para, altın, kişisel ve finansal bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumda kolluk kuvvetlerinden yardım istenmesi gerektiğini kaydedildi.

        Bilgilendirme sonrası vatandaşlara broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
        Kastamonu'da dalgalar sahili dövdü; Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
        Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluştur...
        Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluştur...
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaşlıları unutmadı
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaşlıları unutmadı
        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı