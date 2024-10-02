Hanönü'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

Polisler, vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtarak para, altın, kişisel ve finansal bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumda kolluk kuvvetlerinden yardım istenmesi gerektiğini kaydedildi.

Hanönü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından halk pazarında esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

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