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        Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğünden İlçe Müftülüğüne ziyaret

        Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Müftülüğü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:33
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        Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğünden İlçe Müftülüğüne ziyaret
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        Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Müftülüğü ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Sinan Eravcı ile sohbet eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, ardından Cide Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursu Müdürü Halise Çelik'e ziyarette bulundu.

        Eravcı ve Çelik, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

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