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        Kastamonu'da kuzey ışıkları gözlendi

        Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 08:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:04
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        Kastamonu'da kuzey ışıkları gözlendi
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        Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.

        Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Bozkurt ilçelerinde gözlemlendi.

        Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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