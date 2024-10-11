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        Kastamonu'da doğadan toplanan mantarlar Avrupa sofralarına lezzet katıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde doğadan toplanan mantarlar, fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:12
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        Kastamonu'da doğadan toplanan mantarlar Avrupa sofralarına lezzet katıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde doğadan toplanan mantarlar, fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor.

        Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti.

        Ağlı ilçesinde restoran işletmecisi Bülent Yanıkkaya da vatandaşların doğadan topladığı mantarları satın alarak Trabzon, Çanakkale, Tekirdağ ve Denizli'deki fabrikalara gönderiyor.

        Buralarda işlenen mantarlar, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

        Bülent Yanıkkaya, AA muhabirine, bu yıl mantar alım satım işi yapmaya başladıklarını söyledi.

        İlçe halkına destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Yanıkkaya, "Bu sene mantar çok olunca vatandaşlarımız mantarları doğadan toplamaya başladı. Biz de onlara destek olmak amacıyla bu mantarları almaya başladık. Onlar doğadan topladıkları mantarı akşamları bize getiriyor veya bizi arıyorlar, biz de giderek köylerinden mantarı alıyoruz." dedi.

        Aldıkları mantar belirli miktara ulaştıktan sonra farklı illerdeki fabrikalara gönderdiklerini anlatan Yanıkkaya, "Mantarları Tekirdağ, Denizli, Çanakkale ve Trabzon'daki mantar fabrikalarına gönderiyoruz. Onlar da işledikten sonra İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor. İtalya makarnasını meşhur eden bizim 'ayı mantarı' dediğimiz, bolet mantarından yapılan sostur." diye konuştu.

        İlçede toplanan mantarlar hakkında bilgi veren Yanıkkaya, şunları kaydetti:

        "Bunların başında bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca gibi türler var. Kanlıca, memleketimizin en önemli mantarı. Bu sene mantar çok bol. Bu yıl ilçemizden 100 ton civarında mantar gönderdik. Bir evde bir günde 25 bin lira ödediğimiz aileler var. Biz mantardan 10 ila 20 lira arasında komisyon alıyoruz. Kimsenin hakkı yenmeden aracılık yapmaya çalışıyoruz."

        İlçede mantar toplayan Sebahattin Yanıkkaya ise bu yıl bol miktarda mantar topladıklarını dile getirerek, "Bir aydır mantar topluyorum. Yaklaşık 2 ton topladım. Bunları da 30 bin liraya sattım. Bu sene hava sıcak ve yağışlı gitti, buna bağlı olarak da mantar çoğaldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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