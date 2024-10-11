Kastamonu'da doğadan toplanan mantarlar Avrupa sofralarına lezzet katıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde doğadan toplanan mantarlar, fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor.

Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti.

Ağlı ilçesinde restoran işletmecisi Bülent Yanıkkaya da vatandaşların doğadan topladığı mantarları satın alarak Trabzon, Çanakkale, Tekirdağ ve Denizli'deki fabrikalara gönderiyor.

Buralarda işlenen mantarlar, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

Bülent Yanıkkaya, AA muhabirine, bu yıl mantar alım satım işi yapmaya başladıklarını söyledi.

İlçe halkına destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Yanıkkaya, "Bu sene mantar çok olunca vatandaşlarımız mantarları doğadan toplamaya başladı. Biz de onlara destek olmak amacıyla bu mantarları almaya başladık. Onlar doğadan topladıkları mantarı akşamları bize getiriyor veya bizi arıyorlar, biz de giderek köylerinden mantarı alıyoruz." dedi.

Aldıkları mantar belirli miktara ulaştıktan sonra farklı illerdeki fabrikalara gönderdiklerini anlatan Yanıkkaya, "Mantarları Tekirdağ, Denizli, Çanakkale ve Trabzon'daki mantar fabrikalarına gönderiyoruz. Onlar da işledikten sonra İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor. İtalya makarnasını meşhur eden bizim 'ayı mantarı' dediğimiz, bolet mantarından yapılan sostur." diye konuştu.