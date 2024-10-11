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        İhsangazispor'a destek gecesi düzenlenecek

        Kastamonu'nun İhsangazi İlçesini 1. Amatör Küme'de temsil eden İhsangazispor için destek gecesi düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:00
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        İhsangazispor'a destek gecesi düzenlenecek
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        Kastamonu'nun İhsangazi İlçesini 1. Amatör Küme'de temsil eden İhsangazispor için destek gecesi düzenleneceği bildirildi.

        İhsangazispor Kulübü Başkanı Orhan Tutar, yaptığı açıklamada, takıma verilecek desteğin çok önemli olduğunu belirterek, cumartesi günü saat 20.00'de İhsangazi Belediyesi düğün salonunda kulüp yararına destek gecesi düzenleyeceklerini söyledi.

        Tutar, "Destek gecesinde yemeğimiz olacak, bunun için davetiye bastırdık. Davetiye alt limiti 250 liradır. Tüm Kastamonu halkını gecemize davet ediyor, desteklerini bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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