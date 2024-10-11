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        Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

        Kastamonu'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:05
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        Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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        Kastamonu'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Bük köyünde 10 gün önce traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Öz, kurtarılamadı.

        Öz'ün cenazesi, Bük köyünde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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