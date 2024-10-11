Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Kastamonu'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Bük köyünde 10 gün önce traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Öz, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Öz, kurtarılamadı.
Öz'ün cenazesi, Bük köyünde toprağa verilecek.
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