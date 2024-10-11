Cide'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe Belediye Başkanı Necdet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Saygın, Liman Başkanı Muhammet Çetinkaya, Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Burcu Sökmen ile vatandaşlar katıldı.

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