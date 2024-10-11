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        Cide'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yapıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:20
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        Cide'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yapıldı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş düzenlendi.

        Yürüyüşle topluma fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, farkındalık oluşturulması amaçlandı.

        Yürüyüşe Belediye Başkanı Necdet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Saygın, Liman Başkanı Muhammet Çetinkaya, Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Burcu Sökmen ile vatandaşlar katıldı.

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