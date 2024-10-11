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        Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

        Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:04
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        Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor
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        Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

        Milli takım, Karadağ'da 20 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona kapsamında bu ayın başında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladı.

        Şampiyonaya 13 sıklette katılacak olan ay-yıldızlılar, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

        Sporcuların performansının her geçen gün arttığını anlatan Kılıç, "Nisan ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aynı ekiple birlikte iki bronz madalya nasip oldu. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sporcularımızın performansları iyi. Günden güne antrenmanlarla seviyelerini yükseltiyoruz. İstediğimiz seviyeye gelip müsabakalarda en iyi performansı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

        Kılıç, kampın şampiyonanın başlayacağı 20 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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