Kastamonu'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira ceza kesildi

Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir otomobil durduruldu.

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