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        Kastamonu'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira ceza kesildi

        Kastamonu'da aracında abartı egzoz bulunan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:00
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        Kastamonu'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira ceza kesildi
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        Kastamonu'da aracında abartı egzoz bulunan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir otomobil durduruldu.

        Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

        Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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