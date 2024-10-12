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        Kastamonu Valiliğinden sağanak uyarısı

        Kastamonu Valiliği, kentin çevre kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:04
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        Kastamonu Valiliğinden sağanak uyarısı
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        Kastamonu Valiliği, kentin çevre kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda bugün akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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