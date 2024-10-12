Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda F.Ö'nün ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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