Kastamonu'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentin farklı noktalarında zaman zaman çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında çöp konteynerleri devrildi, bazı alanlarda da su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler, akaryakıt istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazıları ise yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi.