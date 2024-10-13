Kastamonu'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Kastamonu'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Kastamonu'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentin farklı noktalarında zaman zaman çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında çöp konteynerleri devrildi, bazı alanlarda da su birikintileri oluştu.
Bazı sürücüler, akaryakıt istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazıları ise yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.