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        Kastamonu'da fırtına hasara neden oldu

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir ev ve samanlığın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:54
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        Kastamonu'da fırtına hasara neden oldu
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir ev ve samanlığın çatısı uçtu.

        Akkirpi köyünde Uğur Çeven'e ait evin çatısı Ali Akkirpi'ye ait yaşam konteynerinin üzerine düştü; Hasan Pelgi'nin samanlığının da çatısı uçtu.

        Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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