Kastamonu'da fırtına hasara neden oldu
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir ev ve samanlığın çatısı uçtu.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir ev ve samanlığın çatısı uçtu.
Akkirpi köyünde Uğur Çeven'e ait evin çatısı Ali Akkirpi'ye ait yaşam konteynerinin üzerine düştü; Hasan Pelgi'nin samanlığının da çatısı uçtu.
Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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