Kastamonu'da fırtına hasara neden oldu

Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir ev ve samanlığın çatısı uçtu.

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