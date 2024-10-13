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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:07
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda N.Ü'nün ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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