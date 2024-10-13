Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda N.Ü'nün ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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