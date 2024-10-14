Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ile garaj yandı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Kemal Karaca'ya ait garaj ve ev kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı bitişikteki evde de hasar oluştu.

İsmailbey Mahallesi Şanoğlu Sokak'ta Kemal ve Gülizar Karaca çiftine ait 2 katlı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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