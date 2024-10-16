Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

Milli takım, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için bu ayın başında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladı.

Şampiyonaya 12 sıklette katılacak ay-yıldızlılar, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Naci Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki sporcuların gelecek yıllarda A Milli Takım kadrosunu oluşturacağını söyledi.

Şampiyonaya 12 sıklette katılacaklarını aktaran Oral, "Çok güzel bir kadromuz var. Tam takım hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımıza biraz geç başladık ama sporcular illerinde hocaları eşliğinde hazırlandı. Takımın durumu gayet iyi." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'na 88 ülkeden 650'ye yakın sporcunun katılacağını belirten Oral, "Rekor bir katılım var. Yılın son büyük şampiyonası bu. Hedefimiz iyi dereceler alabilmek." ifadelerini kullandı.