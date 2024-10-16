Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

        Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

        Milli takım, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için bu ayın başında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladı.

        Şampiyonaya 12 sıklette katılacak ay-yıldızlılar, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli takım antrenörü Naci Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki sporcuların gelecek yıllarda A Milli Takım kadrosunu oluşturacağını söyledi.

        Şampiyonaya 12 sıklette katılacaklarını aktaran Oral, "Çok güzel bir kadromuz var. Tam takım hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımıza biraz geç başladık ama sporcular illerinde hocaları eşliğinde hazırlandı. Takımın durumu gayet iyi." diye konuştu.

        Dünya Şampiyonası'na 88 ülkeden 650'ye yakın sporcunun katılacağını belirten Oral, "Rekor bir katılım var. Yılın son büyük şampiyonası bu. Hedefimiz iyi dereceler alabilmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da polis memuru tabanca ile eşini öldürdü
        Kastamonu'da polis memuru tabanca ile eşini öldürdü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
        Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
        Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
        Kastamonu'da "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi ile Kaymakamlar Topla...
        Kastamonu'da "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi ile Kaymakamlar Topla...
        Kastamonu'daki cinayet davasında yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası...
        Kastamonu'daki cinayet davasında yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası...
        Tosya'ya yeni düğün salonu inşa edilecek
        Tosya'ya yeni düğün salonu inşa edilecek