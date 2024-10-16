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        Türk Eczacıları Birliğince Bozkurt'ta yaptırılan kütüphane açıldı

        Türk Eczacıları Birliği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaptırılan kütüphane binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:59
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        Türk Eczacıları Birliğince Bozkurt'ta yaptırılan kütüphane açıldı
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        Türk Eczacıları Birliği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaptırılan kütüphane binasının açılışı gerçekleştirildi.

        11 Ağustos 2021'de yaşanan şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu 72 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtan Türk Eczacıları Birliği, ilçeye katkılarını iki katlı ve yüz kişi kapasiteli kütüphane inşa ederek sürdürdü.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kütüphane açılışında yaptığı konuşmada, kütüphaneden gençler, çocuklar en çok da Bozkurt'taki yüksekokul öğrencilerinin faydalanacağını söyledi.

        11 Ağustos'ta yaşanan selin Türk milleti açısından acı bir gün olduğunu dile getiren Dallı, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşları Bozkurt'u eski günlerine taşımak için gayret gösterdiler. Bugün gururla ifade edebiliriz ki bu yüzde 99 oranında başarıldı. Konutlar, meskenler iş yerleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu." dedi.

        Türkiye'nin her köşesinden bölgeye yardım geldiğini anlatan Dallı, "Milletimiz Türkiye'nin her yerinden büyük bir yardım seferberliği başlattı. İnsanlarımız buraya atkıda bulunmak için adeta yarıştı. Bu yardım seferberliğine katılanlardan en önemlilerinden biri de Türk eczacılar birliği oldu. Burada süreç boyunca ilaç yardımında bulundular." diye konuştu.

        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise selde 72 kişiyi kaybettiklerini belirterek, "Ülkemizin her köşesinden buraya yardım ve destek için akın ettiler. Millet ve devlet tek vücut oldu. Bu iradeyi belki dünyanın hiçbir yerinde görmek mümkün değil. Sel sürecinde ulaşamayacağımız ürünlerde vardı. 44 gün boyunca burada eczacılar birliği hizmet verdi. Türkiye'nin farklı illerinde ilaçlar gönderildi. Bizim için bu çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

        Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney de Bozkurt'a çok güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Birliğin 43. büyük kongresinde Bozkurt'a kütüphane yapılması kararı alındığını dile getiren Üney, "Bu karar yerine getirildi. Bu güzel eserleri Kastamonu halkımıza hediye ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Türk Eczacıları Birliği kurulduğu tarihten bu güne her zaman halkın yanında olan, afetlerde, selde birlikte hareket eden bir kuruluştur. " dedi.

        Kastamonu Eczacılar Birliği Başkanı Şule Tüfekçi ve Kastamonu Eczacılar Birliği eski başkanı İhsan Orkun Yılmaz'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

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