Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.O. yönetimindeki 37 PH 116 plakalı otomobil, Tosya-Kastamonu yolu Kaleyakası mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki N.O. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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