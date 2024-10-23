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        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:16
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        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        R.O. yönetimindeki 37 PH 116 plakalı otomobil, Tosya-Kastamonu yolu Kaleyakası mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki N.O. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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