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        Kastamonu'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:50
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        Kastamonu'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
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        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

        Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Gülhan Kılıç ile subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan askeri personel, merkezdeki vatandaşlarla yakından ilgilendi.

        Huzurevi sakinlerine ikramlarda bulunarak sohbet eden jandarma personeli, ziyaretleriyle yaşlıların yüzünü güldürdü.

        Kendilerini unutmayarak ziyaretlerine gelen jandarma personeline teşekkür eden huzurevi sakinleri, askerlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

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