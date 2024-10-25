Kastamonu'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Gülhan Kılıç ile subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan askeri personel, merkezdeki vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

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