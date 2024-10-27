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        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:47
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        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü H.E.E, Hacıbey kavşağında M.N.E'nin kullandığı 06 DSR 236 plakalı otomobile çarptı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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