Hanönü ilçesinde ORKÖY destekli 6 traktör verildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ORKÖY desteğiyle verilen 6 traktör 11 motorlu testere ve 2 tomruk çekme vinci düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ORKÖY desteğiyle verilen 6 traktör 11 motorlu testere ve 2 tomruk çekme vinci düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
Hanönü İlçesinde Hanönü Orman işletme Müdürlüğünde düzenlenen programda hak sahiplerine traktör anahtarları protokol üyeleri tarafından teslim edildi.
Anahtar teslim töreni sonrası Kaymakam Ceyhun Denli ve Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya alınan traktörler ve ekipmanların hayırlı olmasını diledi.
Programa, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile vatandaşlar katıldı.
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