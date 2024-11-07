Hanönü ilçesinde ORKÖY destekli 6 traktör verildi

Anahtar teslim töreni sonrası Kaymakam Ceyhun Denli ve Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya alınan traktörler ve ekipmanların hayırlı olmasını diledi.

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