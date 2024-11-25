Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.
Yağışın ardında bazı alanlarda su baskınları yaşandı. Fırtına nedeniyle bazı tabelalar devrildi.
Belediye ekipleri su baskınlarının olduğu alanlarda çalışma yaptı.
Ekipler vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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