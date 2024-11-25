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        Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:00
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        Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.

        Yağışın ardında bazı alanlarda su baskınları yaşandı. Fırtına nedeniyle bazı tabelalar devrildi.

        Belediye ekipleri su baskınlarının olduğu alanlarda çalışma yaptı.

        Ekipler vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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