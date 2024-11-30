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        Türkiye'de 1904 yılında yapılan ilk piyano restore edildi

        ÖZGÜR ALANTOR/HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'da, Taşköprülü Mehmet Usta tarafından 1904 yılında yapılan Türkiye'nin ilk piyanosunun restorasyon ve bakımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:07
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        Türkiye'de 1904 yılında yapılan ilk piyano restore edildi
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        ÖZGÜR ALANTOR/HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'da, Taşköprülü Mehmet Usta tarafından 1904 yılında yapılan Türkiye'nin ilk piyanosunun restorasyon ve bakımı gerçekleştirildi.

        Kastamonu'da 1900'lü yıllarda mobilyacılık yapan Taşköprülü Mehmet Usta, kentte görev yapan İtalyan mühendis Karlo Efendi'nin evinde gördüğü piyanonun benzerini yapmaya karar verdi.

        Karlo Efendi'nin evindeki piyanonun ölçülerini alan Mehmet Usta, uzun uğraşlar sonucu 1904 yılında ilk piyanoyu yaptı.

        Çalışmalarından haberdar olan dönemin valisi Enis Paşa, Mehmet Usta'nın yaptığı beş piyanodan birini 2. Abdülhamid'e hediye etti.

        Mehmet Usta'nın yaptığı piyanolardan biri bugün Yıldız Sarayı'nda, diğeri Kastamonu Kent Tarihi Müzesi'nde, üçüncüsü de Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

        Kastamonu Kent Tarihi Müzesi, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi, Taşköprü Belediyesi ve Esen ailesinin girişimiyle Kastamonu'ya gelen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar, Kent Tarihi Müzesi'ndeki piyanoyu restore ederek bakımdan geçirdi.

        - Taşköprülü Mehmet Usta'nın yaptığı 5 piyanodan 3'ü günümüze ulaştı

        Buyruklar, AA muhabirine, 34 yıldır çalgı yapımı ile ilgili öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

        Piyano hakkında bilgi veren Buyruklar, "Taşköprülü Mehmet Usta bir marangoz sanatkarı. 1904 yılında imal ettiği piyanolardan birini görüyoruz. Beş tane üretmiş. Bunlardan üçünün nerede olduğunu biliyoruz, ikisinin akıbeti ise bilinmiyor. Kent Müzesi'ndeki çalgının bakımını yapmak üzere geldim. Çok yorgun bir saz olmasına rağmen sergileniyor. Klavye ayarını yapıp düzgün bir görüntü vermesini istedim." dedi.

        O dönem böyle bir çalgının yapılmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Buyruklar, "Onun hatırasını yaşatmak ve düzgün görünmesi adına bu çalışmayı yaptık. Piyano, bizim çalgılarımızdan değil. Avrupa menşeli bir enstrüman. Anadolu'da bunun yapılması pek mümkün görülmemesine rağmen Mehmet Usta, bir müşterisinin evinde görüp ölçüleri alıyor. Krokilerini çıkarıp piyanoları üretmeye başlıyor. Türkiye'de üretilen ilk piyano olarak çok büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        - "Türkiye'de ilk kez yapıldığını bildiğimiz bu piyanonun varlığı önemli"

        İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Sanatçı Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel de Taşköprülü olarak çalışmaya dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Kastamonu Kent Tarih Müzesi'ndeki piyanonun müzik tarihleri açısından önem taşıyan bir çalgı olduğuna dikkati çeken Şenel, "Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'ndekini Esen ailesi bağışladı. Çalgı yapımı konusunda uzman olan Tunç Buyruklar hocamız, Mehmet Usta'nın hatırasını görmek için geldi. Bu, onun mesleki rüyasıydı." diye konuştu.

        Türk sanat tarihi açısından piyanonun çok kıymetli olduğunun altını çizen Şenel, "Türk müzik tarihi içinde Türk bir usta tarafından Türkiye'de ilk kez yapıldığını bildiğimiz bu piyanonun varlığı önemli. Bu hizmete katkı verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Tunç hocamızın da bu konuya gönüllülük esasına göre katkı sağlaması bizim için çok değerli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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